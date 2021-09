nyheter

Politiet i Finnmark kunne klokken fem i morges om en utforkjøring på E45 like sør for krysset til Bredbuktnes, omlag 5 kilometer nord for Kautokeino sentrum.

Bilen har kjørt av veien og rullet flere ganger før den ble liggende på taket med store materielle skader.

Det dreier seg om en singelulykke, ifølge politiet. Politi og helse var tilstede, men vi er ikke kjent med tilstanden til involverte.