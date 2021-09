nyheter

25. mai i år vedtok Stortinget at regjeringen skulle fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktisering av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv bli varetatt. Vedtaket ble fattet som resultat av et representantforslag fra FrP om nettopp å sikre kommunene større selvstyre i saker om motorferdsel i utmark. Erfaringer fra Sverige og kommuner i Norge som har satset på snøscooter viser også store positive ringvirkninger for kommunene som har etablert gode samarbeid med snøscooterinteressene.