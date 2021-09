Næring:

Kun en håndfull har kjøpt elbil i Kautokeino. Marit Helene kunne ikke tenke seg noe annet

Selv om hun var bekymret for funksjonalitet i vinterkulda, og fryktet treg lading fra egen arbeidsplass, tok Marit Helene steget over til elbil. To år etter kjøpet angrer hun ikke, og bedyrer at det aldri mer blir fossilbil på henne.