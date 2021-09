Harstad på elbil-toppen, men har bare én hurtiglader på 1226 elbiler

nyheter

Harstad-væringene kjører mer miljøvennlig enn Tromsøfolk, og over dobbelt så mange kjører elbil i Harstad som i Alta. Sortland er inne på ti på topp i Nord-Norge, mens i Vågan og Senja kjører bare to prosent elbil, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).