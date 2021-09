Disse har kjøpt og solgt bolig i Finnmark i august

nyheter

Alta kommune

Fjellvåkveien 30 (Gnr 27, bnr 1033) er solgt for kr 5.190.000 fra Vigdis Hansine Guttormsen til Atle Skjørestad og Bjørg Skjørestad (03.08.2021)

Skogveien 34 (Gnr 33, bnr 746) er solgt for kr 4.600.000 fra Wiggo Pettersen til Karianne Lyng Wirkola og Tore-A Simonsen Heitmann (03.08.2021)

Kaiskuru Borettslag andelsnr 28 er solgt for kr 2.840.000 fra Advokathuset Lakselv As til Maria Knudsen (03.08.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 21 er solgt for kr 2.150.000 fra Marius Holm Hansen til Svein Arne Mella (03.08.2021)

Gnr 32, bnr 635 er solgt for kr 50.000 fra Alta Kommune til Thomas F Thomassen (03.08.2021)

Gnr 32, bnr 632 er solgt for kr 136.000 fra Alta Kommune til Ra Holding Alta As (03.08.2021)

Andel av Djupvikveien 8 (Gnr 43, bnr 99) er overdratt for kr 4.110.000 fra Fred-Håvard Pettersen til Heidi Elisabeth Pedersen (03.08.2021)

Kilnotveien 16 (Gnr 30, bnr 82) er solgt for kr 5.750.000 fra Ronald Seipæjervi til Hans Martin Hansen og Stine Haugen Suhr (03.08.2021)

Breverudtunet 40 (Gnr 27, bnr 1602, seksjon 2) er solgt for kr 3.750.000 fra Benjamin Berg og Tonje Berg til Martin Overvik og Monika Pukstaite Suhr (04.08.2021)

Kongsvikveien 12 (Gnr 26, bnr 435) er solgt for kr 6.450.000 fra Chhali Maya Baniya og Jay Bahadur Baniya til Alf Einar Johansen og Veronika Lindkvist (04.08.2021)

Skogheim 6 (Gnr 38, bnr 919) er solgt for kr 969.000 fra Alta Kommune til Marlene Thomassen og Svein Arvid Thomassen (04.08.2021)

Skrivarskrenten 4 (Gnr 12, bnr 184) er solgt for kr 4.150.000 fra Inger Liv Kristiansen og Kenneth L Kristiansen til Gunille Lovise Dahn og Johan Aslak J Somby (04.08.2021)

Fogdeveien 9 (Gnr 27, bnr 287) er solgt for kr 3.900.000 fra John Tommy Karlsen til Lone Barbala (04.08.2021)

Tollevika Terrasse Ii Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 2.450.000 fra Cecilie Irene Arild til Britt Marie Dahl og Odd-Roger Dahl (04.08.2021)

Sagaholtet 41 (Gnr 38, bnr 952) er solgt for kr 6.500.000 fra Egil Arne Brochmann og Marianna B Brochmann til Fred Inge Andreassen og Kamilla Madej Brochmann (05.08.2021)

Andel av Midtbakkveien 17 D (Gnr 27, bnr 432) er overdratt for kr 1.150.000 fra Eva Catrine Haldorsen til Ronny Sætermo Johansen (06.08.2021)

Øvreveien 20 (Gnr 31, bnr 192) er solgt for kr 4.220.000 fra Jens Petter Waade og Vibeke Waade Lillevik til John G N Kristiansen og Linn Åse Bentsen (06.08.2021)

Idrettsveien 18 B (Gnr 27, bnr 661, seksjon 2) er solgt for kr 3.950.000 fra Aid Elisabeth Harjo til Anne-Kathrine Tokerud (06.08.2021)

Andel av Holstsletta 125 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 26) er overdratt for kr 1.500.000 fra Emma Andersen Wirkola til Marius Bergeton Berg (06.08.2021)

Raipasveien 24 H (Gnr 33, bnr 339, seksjon 7) er solgt for kr 3.100.000 fra Allen M Smith Johansen og Beate Jensen til Hilde Kathrine Nilsen (06.08.2021)

Spurvekroken 12 (Gnr 27, bnr 1175) er solgt for kr 3.300.000 fra Andreas Nilssen og Maiken Strand Larsen til Ellen Marit Sara (06.08.2021)

Bossekop Borettslag andelsnr 53 er solgt for kr 3.100.000 fra Harald Henriksen til Monica Åsheim og Odd Erling Simensen (06.08.2021)

Sagahøyden 6 (Gnr 38, bnr 373) er solgt for kr 4.300.000 fra Tom Frode Hansen til Aili K Somby Eidebakk og Mats Hansen Helander (09.08.2021)

Løkkeveien 47 (Gnr 28, bnr 164, seksjon 14) er solgt for kr 1.900.000 fra Lars Magnus Kivijervi til Isak André Johansen (09.08.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 4) er solgt for kr 3.810.000 fra Alta Vest As til Aid Elisabeth Harjo (09.08.2021)

Blåbærveien 20 (Gnr 32, bnr 228) er solgt for kr 4.600.000 fra Unni Elise Salamonsen til Marie Simensen Pettersen og Simen Kristoffersen (09.08.2021)

Aspemyra 39 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 15) er solgt for kr 3.300.000 fra Stig Arvid Sivertsen til Bethine Suhr (09.08.2021)

Myrsnipeveien 5 (Gnr 27, bnr 1012) er solgt for kr 5.750.000 fra Elisabeth Berg Angell til Ida Malene Eriksen og Jørgen Johan Pedersen (09.08.2021)

Andel av Bullveien 11 (Gnr 31, bnr 390) er overdratt for kr 1.450.000 fra Bente Furu til Toril Nilsen (09.08.2021)

Aspekanten 11 (Gnr 38, bnr 371) er solgt for kr 5.100.000 fra Ingvild Ramberg og Kjartan Lund til Hallvard Skorpen og Ingrid Håskjold (09.08.2021)

Gnr 32, bnr 49 er solgt for kr 5.500.000 fra John Birger Hanssen og Jørn Håvard Hanssen til Re Eiendom As (09.08.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 61 er solgt for kr 2.500.000 fra Camilla Brobak Masvik og Christian Haug Masvik til Maria Pettersen (10.08.2021)

Thomasbrinken 2 (Gnr 27, bnr 1216) er solgt for kr 4.120.000 fra Jørgen Johan Pedersen til Jørn Ivar Olsen og Maja Giselsson Mannsverk (11.08.2021)

Gimle 7 (Gnr 29, bnr 138) er solgt for kr 4.000.000 fra Aneta Rek og Przemyslaw Rek til Hege Føsund Christiansen og Tor Erik Sønvisen (11.08.2021)

Åsbakken 21 (Gnr 11, bnr 158) er solgt for kr 4.190.000 fra Berit Mikkelsdatter Sara og Maileen Norheim til Thomas Larsen Kjellmann (11.08.2021)

Kronstad Borettslag andelsnr 50 er solgt for kr 2.500.000 fra Kristine S Pettersen til Line Marion Wilhelmsen (11.08.2021)

Gnr 44, bnr 77 er solgt for kr 750.000 fra Gjermund Sætermo og Lene Storvann Sætermo til Cecilia Emilie B Johansen og Frank Rune Isaksen (12.08.2021)

Seterveien 3 (Gnr 35, bnr 288) er solgt for kr 850.000 fra Ida Benedicte Dahle Skum og Johan Nils Erik Skum til Erling Dahle og Tove-Lisbeth Dahle (13.08.2021)

Dalveien 19 (Gnr 50, bnr 105) er solgt for kr 1.725.000 fra Kristine K A N Sara-Pulk til Maja Kristine Olsen og Tom Eirik Olsen (13.08.2021)

Elvekanten 16 (Gnr 33, bnr 1058, seksjon 27) er solgt for kr 4.406.500 fra Kronstad Eiendom As til Ivar Erling Aas og Marianne Aas (13.08.2021)

Altaveien 317 (Gnr 31, bnr 297) er solgt for kr 2.900.000 fra Finn Magnus Arnesen og Hanna Oline Arnesen til Jorun Thomassen Arnesen og Magnus Arnesen (13.08.2021)

Gnr 44, bnr 74 er solgt for kr 680.000 fra Gjermund Sætermo og Lene Storvann Sætermo til Tore Nytrøen og Vibeke Nytrøen (13.08.2021)

Solbakkveien 9 (Gnr 40, bnr 204) er solgt for kr 4.000.000 fra Andrine Svendsen, Mathilde B Svendsen og Sylvi Monika Andersen til Kine Susann A Nilsen og Nils Gunnar Samuelsen (16.08.2021)

Andel av Solbakkveien 9 (Gnr 40, bnr 204) er overdratt fra Bjørn Magne Svendsen til Andrine Svendsen, Mathilde B Svendsen og Sylvi Monika Andersen (16.08.2021)

Bullveien 8 (Gnr 31, bnr 351) er solgt for kr 3.200.000 fra Birger Johan Nilsen, Bodil Helene Vevang, Elisabeth L Nilsen, Roy Arne Nilsen og Wenche Annie Nilsen til R Francisca B Andrade og Tommy Bjørnfeld (16.08.2021)

Bullveien 8 (Gnr 31, bnr 351) er overdratt fra Anny Regine Nilsen til Birger Johan Nilsen, Bodil Helene Vevang, Elisabeth L Nilsen, Roy Arne Nilsen og Wenche Annie Nilsen (16.08.2021)

Vannveien 7 (Gnr 27, bnr 1541, seksjon 9) er solgt for kr 2.600.000 fra Robert Li til Fredrik Helgesen og Nina Helgesen (16.08.2021)

Gnr 44, bnr 75 er solgt for kr 880.000 fra Gjermund Sætermo og Lene Storvann Sætermo til Ane Rapp Bjarke og Harald-J Eklo Bjørnsen (16.08.2021)

Andel av Apanes Borettslag andelsnr 7 er overdratt fra Johnny Hermann Skavhaug til Liss-Mona Parkvoll (16.08.2021)

Tappeluftveien 403 (Gnr 4, bnr 189) er overdratt fra Trond Elvedal til Odd-Steve Elvedal (17.08.2021)

Holstsletta 90 (Gnr 32, bnr 711) er solgt for kr 640.000 fra Re Eiendom As til Line Heitmann Olsen og Vegar Karlsen (17.08.2021)

Gnr 57, bnr 18 er solgt for kr 450.000 fra Kristine B R Kristiansen til Bjørnulf Kristiansen (17.08.2021)

Salget omfatter også Gnr 57, bnr 19

Salget omfatter også Gnr 57, bnr 28

Salget omfatter også Gnr 57, bnr 102

Gnr 57, bnr 18 er overdratt fra Rolf Bjørnar Kristiansen til Kristine B R Kristiansen (17.08.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 19

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 28

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 102

Gnr 38, bnr 55 er overdratt fra Martha Elisabeth Johansen til Karl Erik Johansen og Ole Herman Johansen (19.08.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 91

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 12

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 13

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 15

Kjerringrokkveien 21 (Gnr 33, bnr 780) er overdratt for kr 4.350.000 fra Ole Sevald Hansen og Sissel Johanne Johansen til Sofia Helena Gusland og Tormod Gusland (19.08.2021)

Kirkeveien 18 (Gnr 27, bnr 860) er overdratt fra Johannes M Thomassen til Knut Magne Simonsen og Per Eirik Simonsen (19.08.2021)

Altenes 82 (Gnr 44, bnr 12, fnr 5) er solgt for kr 320.000 fra Daniel Hansen til Arnulf Nielsen (20.08.2021)

Breverudtunet 9 (Gnr 27, bnr 1607) er solgt for kr 4.990.000 fra Daniel Haukland Bakken og Elise M Haukland Bakken til Jørgen Edvard Hansen og Lisa Johansen (20.08.2021)

Gråstarrveien 6 (Gnr 33, bnr 867) er solgt for kr 3.803.737 fra Heidi Bull Fagerhaug og Stein Yngve Fagerhaug til Caroline Brekmo og Håvard Brekmo (20.08.2021)

Jordfallet 25 (Gnr 34, bnr 26) er solgt for kr 8.750.000 fra Grethe Hansine Skum og Solveig Brækkan til Eli C Wilhelmsen Romsdal og Gøran Romsdal (20.08.2021)

Jordfallet 25 (Gnr 34, bnr 26) er overdratt fra Terje Hansen til Grethe Hansine Skum og Solveig Brækkan (20.08.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 47 er solgt for kr 2.275.000 fra Jørn Ivar Olsen til Agnieszka Kowalska og Mateusz Kowalski (20.08.2021)

Gakoriåsen Borettslag andelsnr 38 er solgt for kr 2.900.000 fra Ellen Marit Sara til Inger Lise Kristiansen (20.08.2021)

Linekroken 8 (Gnr 30, bnr 142) er solgt for kr 4.800.000 fra Martin Larssen til Ellen Merete Sara Nystad og Espen Nystad (23.08.2021)

Andel av Gnr 30, bnr 6 er overdratt fra Alf Reidar Jacobsen til Cecilie Lysjø Jacobsen (23.08.2021)

Andel av Storsteinvannet 16 (Gnr 16, bnr 1, fnr 2) er solgt for kr 60.000 fra Ane Johansen Tangvik til Asbjørn Rødmyr (25.08.2021)

Andel av Moreneveien 7 (Gnr 27, bnr 322) er overdratt fra Gerd P Leinan Andreassen og Mai-Kristin Andreassen til Tor-Harry Andreassen (25.08.2021)

Andel av Leirbakkveien 29 A (Gnr 33, bnr 1010) er overdratt fra Thorleif Andreas Olsen til Liv Synnøve Olsen (25.08.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 177

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 90

Storbakken 26 (Gnr 31, bnr 841) er solgt for kr 6.400.000 fra Mette Agnethe Thoresen til Lill Merethe Mathisen og Øystein Johansen (25.08.2021)

Andel av Bossekopfjæra 7 (Gnr 27, bnr 1651, seksjon 14) er overdratt fra Kenneth Knox til Ann-Cecilie Henriksen (25.08.2021)

Kvileskogen 62 (Gnr 29, bnr 397, seksjon 21) er solgt for kr 3.200.000 fra Mathilde Digre Rørnes og Vegard Båtnes Braaten til Elise Nitter Raaum og Sivert Brækhus (25.08.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 13) er solgt for kr 3.850.000 fra Steinar Rapp til Eva Catrine Haldorsen (25.08.2021)

Kråknesveien 528 (Gnr 14, bnr 103) er solgt for kr 2.109.490 fra Gjermund Sætermo og Lene Storvann Sætermo til Håvard Isaksen (25.08.2021)

Gnr 38, bnr 985 er overdratt for kr 2.960 fra Finnmarkseiendommen til Alta Kommune (25.08.2021)

Apanesbakken Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.200.000 fra Christer André Henriksen til Liv Elin Sundby (25.08.2021)

Sandfallveien 10 (Gnr 29, bnr 6) er solgt for kr 1.000.000 fra Birger Bredal-Olsen og Tone Pettersen til Lill Grete Pettersen og Svein Egil Pettersen (26.08.2021)

Myrullveien 35 A (Gnr 33, bnr 419, seksjon 1) er solgt for kr 3.950.000 fra Strand Jo G Tømrermester As til Jørgen Hansen og Kristine K Martinsen (26.08.2021)

Sagatoppen 8 A (Gnr 38, bnr 708) er solgt for kr 6.500.000 fra Emilie Berg Abrahamsen og Martin Håpnes til Hilde Olsen og Ronny Isaksen (26.08.2021)

Holstbakken Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 2.700.000 fra Vigdis Elisabeth Iversen til Robin Pedersen (26.08.2021)

Andel av Peskaveien 20 (Gnr 22, bnr 1, fnr 24) er solgt for kr 300.000 fra Stian Johansen Moe til Christian Wahl og John Terje Wahl (26.08.2021)

Breidablikk 7 (Gnr 29, bnr 112) er solgt for kr 5.500.000 fra Roy Tore Strøm til Malen Sønvisen Moe og Ola G Anker-Henriksen (27.08.2021)

Rødsvingelveien 20 (Gnr 33, bnr 809) er solgt for kr 4.050.000 fra Ronny E U Johansen til Ole Mathias Rasmussen (27.08.2021)

Talviksvingen 9 (Gnr 29, bnr 378) er overdratt fra Jens Odd Oppheim til Ragnhild Kristine Oppheim (27.08.2021)

Overdragelsen omfatter også Russeluftveien 206 (Gnr 42, bnr 93)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Lyngen kommune

Dalveien 4 (Gnr 50, bnr 93) er solgt for kr 1.020.000 fra Terje Henriksen til Inger Johanne Urbrott og Kenneth Larsen (30.08.2021)

Åttringveien 17 (Gnr 30, bnr 18) er overdratt fra Torhild Nilsen til Knut Nilsen (30.08.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Åttringveien 21 (Gnr 30, bnr 19)

Sagasvingen 18 (Gnr 38, bnr 937) er solgt for kr 787.000 fra Alta Kommune til Kristian Nilsen (31.08.2021)

Gnr 38, bnr 35 er overdratt fra Arnold Sivertsen til Anne-Grete Sivertsen, Frank Sivertsen og Laila Kristin Sivertsen (31.08.2021)

Overdragelsen omfatter også Tverrelvdalsveien 142 (Gnr 38, bnr 215)

Buolamahaugen 57 (Gnr 35, bnr 1, fnr 303) er solgt for kr 2.000.000 fra Roger Mathisen til Elisabeth S Nilsen og Tom Erik Nilsen (31.08.2021)

Melbærveien 11 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 51) er solgt for kr 3.390.000 fra Martin Røst Gudmestad til Irina Olaussen (31.08.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 2) er solgt for kr 3.700.000 fra Alta Vest As til Vigdis Hansine Guttormsen (31.08.2021)

Myrullveien 35 B (Gnr 33, bnr 419, seksjon 2) er solgt for kr 4.000.000 fra Strand Jo G Tømrermester As til Ole Stian Wilhelmsen (31.08.2021)

Gnr 33, bnr 1080 er solgt for kr 600.000 fra Johansen Roald Invest As til Stine Aslaksen (31.08.2021)

Andel av Gnr 38, bnr 35 er overdratt for kr 2.200.000 fra Anne-Grete Sivertsen og Frank Sivertsen til Laila Kristin Sivertsen og Odd Einar Isaksen (31.08.2021)

Salget omfatter også andel av Tverrelvdalsveien 142 (Gnr 38, bnr 215)

Ankerveien 31 (Gnr 30, bnr 104) er solgt for kr 4.400.000 fra Marie Simensen Pettersen og Simen Kristoffersen til Lababidi Mouawia Al og Åsa Cecilia Gahns (01.09.2021)

Gnr 44, bnr 73 er solgt for kr 700.000 fra Gjermund Sætermo og Lene Storvann Sætermo til Evie A Einvik-Heitmann og Vegar Einvik Heitmann (01.09.2021)