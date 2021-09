75 ansatte sies opp: – Det har vært en følelsesladet dag

nyheter

– Det har vært en rar dag for de ansatte. Det har vært følelsesladet, sier Heidi Tangstad, daglig leder ved stiftelsen Betania i Alta, etter at styret i Betania Alta den 30. august bestemte at stiftelsen ikke lenger vil være tilbyder i den åpne anbudskonkurransen til Alta kommune, om kjøp av 16 sykehjemsplasser.