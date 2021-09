Inge Ek er død

nyheter

Inge Ottar Ek døde tirsdag kveld med sine kjære rundt seg, kona Ragnhild og barna Mette, Toril og Magne Ek, samt barnebarn og svigerbarn.

Han ble alvorlig syk av ALS allerede i 2002, men fikk oppleve at det kom fem barnebarn og to oldebarn, det siste tilskuddet i sommer.

– Har knapt sett han sint

– Han var en fantastisk far for oss. Gjennom alle disse årene tror jeg vi knapt nok har sett han sint. Han var opptatt av at alle rundt seg hadde det godt, og hadde ikke et vondt ord å si om andre, sier Magne Ek.

Alta IF ble viktig for Inge. Altaturneringen i fotball ble etablert allerede i 1982. I spissen for en rekke ildsjeler, er det gjerne Inge Ek og Åge Bang som blir utpekt som grunnleggere. Men det var et teamarbeid og stor dugnadsånd som gjorde at turneringen ble så slitesterk. Mange var med fra starten, og siden har idrettsfesten blitt et begrep langt utenfor Finnmarks grenser.

Synliggjorde damefotballen

Engasjementet dreide seg etter hvert mot damefotballen, der døtrene Mette og Toril herjet på banen. Få har vært mer opptatt av å synliggjøre damefotballen, som lenge slet med anerkjennelse.

I 2004 fikk han kulturprisen for sin store innsats gjennom mange år.

Han var også sterkt samfunnsengasjert. Altaposten fikk ofte mail med innspill og ytringer, helt til de siste årene, da sykdommen ble mer og mer krevende.

Alta fargehandel

Inge begynte som maler allerede som 14-åring, da for Brødrene Ek. I 1967 etablerte han Alta fargehandel sammen med faren Ernst. De starter under kummerlige forhold, men bygde opp en lønnsom geskjeft med mange ansatte. Etter hvert kom også søsknene til og bidro til å bygge en moderne bedrift, i dag med broren Kurt i spissen.