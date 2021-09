Går over til normal drift ved sykehusene

nyheter

Fra i dag går Finnmarkssykehuset over til normal drift på grunn av økt vaksinegrad i befolkningen, melder foretaket på egne nettsider.

Det betyr blant annet at sykehusbyggene igjen er åpne for pårørende og besøkende – og at det blir full drift av poliklinikkene

– Det er heller ikke lenger et påbud om å holde én meters avstand, så lenge man er fullt vaksinert, sier medisinsk fagsjef Harald G. Sunde.

Finnmarkssykehuset viderefører praksisen med én meters avstand på venterom. Uvaksinerte eller delvaksinerte bør fremdeles holde avstand på minst en meter.

Sykehusene vil fortsatt ha kontroll med besøk, i den forstand at det skal avtales med sengepostens ansatte i forkant. En logg skal fortsatt benyttes ved en eventuell smittesporing.

Pasienter, besøkende og ansatte vil også merke at vaktene ved inngangen blir borte. Slusesystemer inn til sykehusbygg blir montert ned, opplyser Finnmarkssykehuset.