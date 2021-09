Etter å ha blitt andre største parti på måling, regner Irene med kjøring i helsedebatt

nyheter

Debatten kommer dagen etter at en meningsmåling InFact har gjort for Amedia i Finnmark og Troms. Målingen ikke bare tilsier at Irene Ojala og Pasientfokus kommer inn på Stortinget, men den gjør også Pasientfokus til andre største parti/liste ved årets Stortingsvalg i Finnmark.

– Jeg vet ikke om jeg skal juble eller gråte, målingen gir perspektiver som er lite hyggelig for de politiske partiene, men viser at det finnes en viktig sikkerhetsventil i demokratiet. Uavhengig av om målingen gir et helt nøyaktig bilde av det politiske landskapet 13 dager før valget eller ikke, kan vi være enig om at målingen forteller en viktig trend. Målingen sier at de tradisjonelle partiene har sviktet totalt i helsepolitikken, og folk i Finnmark er lei av å ikke bli hørt, sier Ojala.

– Men du sier at du også gråter litt, hvorfor?

– Fordi det aldri skulle gått så langt at folket i Finnmark hadde blitt sviktet av de store partiene, Ap, Høyre og SV. Dette er svaret på maktarrogansen, og hvorfor Pasientfokus måtte stille liste. Vi håpet i det lengste at vi skulle slippe, men til slutt var det ingen vei utenom, sier Irene Ojala. som gleder seg over at Senterpartiet tirsdag gjennom både leder Vedum og helsepolitisk talsperson Toppe bekreftet at Senterpartiet vil ha fødeavdeling og akuttilbud på toppen av sin kravliste i regjeringsforhandlingene.

Torsdag klokken 11.30 lover hun å være på plass i studio for debattere sykehus i Alta og andre store helsespørsmål.

– Det var på nære nippet at jeg måtte melde forfall, etter å ha blitt innkalt til time på sykehuset i Bodø. Men jeg kommer, flyet lander 11.00 i Alta, så jeg er klar til å svare på forventede angrep og spørsmål. Jeg frykter ikke debatten, og skal svare for meg og Pasientfokus, lover Ojala.

Foruten Ojala kommer altså Bengt Rune Strifeldt (Frp), Runar Sjåstad (Ap), Trine Noodt (V) og Geir Iversen (Sp).

InFact-målingen for Finnmark viser at Ap er største parti med 27,3 prosent, tar første og siste mandat. Pasientfokus med sine 16 prosent er andre største parti, og tar andremandatet. Geir Iversen og Senterpartiet tar tredjemandatet med sine 15,0 prosents oppslutning. Det er relativt store feilmarginer i målingen som tilsier at det er svært jevnt mellom hvem som tar de andre, tredje og fjerdemandatet. Frp og Bengt Rune Strifeldt har ligger inne på tidligere målinger, men falt ut denne gang med sine 10,3 prosents oppslutning. Trine Noodt og Venstre som har vært inne med utjevningsmandat i tidligere målinger, kommer dårlig ut denne gangmed kun 0,8 prosents oppslutning.