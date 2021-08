nyheter

Politiet melder søndag at de har beslaglagt en uregistert crossykkel av type KTM.

En mann i 30-årene skal gjentatte ganger ha kjørt med sykkelen, uten å ha gyldig førerrett.

– Vi er takknemlige for at publikum tipser politiet ved slike tilfeller, og dermed bidrar til at politiet kan fjerne slike kjøretøy fra veien, heter det i en melding fra politiet på Twitter.