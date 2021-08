Nye Beaivváš: – Satser på oppstart i mai 2022

nyheter

– Det har vært viktig for oss å få frem nærheten til naturen, – som reindriftsskolen har, og som teateret har. At bygget reflekterer nærheten til naturen og respekten for naturen. Vi ønsker å bevare så mye natur som mulig, og at bygget fremstår som naturlig, både med tanke på høyder, form og materialvalg, sier arkitekt Bård Stangnes fra Snøhetta til Altaposten.