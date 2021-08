– Det nytter å melde fra

nyheter

I helgen ble politiet tipset om mulig ruskjøring i nærheten av Kvenvikmoen i Alta. Sjåføren ble kort tid etterpå stanset og det ble tatt blåseprøve av vedkommende.

– Blåseprøven indikerte ruspåvirket kjøring. Førerkortet ble beslaglagt på stedet og det ble opprettet anmeldelse, skriver Politiet i Finnmark på sin Facebook-profil.

Risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er 68 ganger høyere om du kjører med promille. Hittil i 2021 er over 140 førere anmeldt for ruspåvirket kjøring i Finnmark.

– Unngå å bli en del av statistikken, er oppfordringen fra politiet, som også legger til:

– Vi i politiet er avhengige av å få inn tips til hjelp i arbeidet for å kunne få ned antall ruspåvirkede førere på våre veier. Og viktigste av alt, det kan være med på å redde liv!