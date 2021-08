nyheter

2. kandidat og ordfører Marianne Sivertsen Næss ønsker naturligvis at korridoren fra finskegrensa til Hammerfest kommer raskest mulig, men i de faste spørsmålene i partipresentasjonen tar de ikke munnen for full. Der ligger det inne en mulighet til å stille krav om, eller være konkret på sin støtte til at Kløfta/Eiby skal inn i statsbudsjettet for 2022. Hovedmotstander Høyre benyttet muligheten, men Ap viser til at prosjektet er klart og skal realiseres i første NTP-periode som avsluttes 2028. Ap er opptatt av at hele korridoren Hammerfest – Alta – finskegrensen skal bygges ut og oppgraderes.