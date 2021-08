Fest, fyll og eksosrøyk preget natt til lørdag

nyheter

Det har vært flere tilfeller av fest og fyll i Finnmark natt til lørdag. Men også store ansamlinger av ustyrlige ungdommer har politiet måtte reagere på.

Voldshendelse på butikk

Kvelden startet med at politiet måtte rykke ut etter melding om vold i en butikk i området Elvebakken.

– Voldhendelsen oppstod da en butikkansatt oppdaget ett mindre tyveri mannen gjorde, skriver politiet i Finnmark klokken 21:27.

Patruljen som rykket ut fikk kontroll på mannen i 30-årene.

– Han var åpenbart ruset og er satt i arrest.

Bråkete ungdommer

Klokken 01:39 melder politiet om rundt 25 mopeder og UTVer som lager bråk på Elvebakken.

– De kjører på gangfeltet, kjører om kapp og lager bråk med høye lyder i tillegg til rusing av motorer i området Shell - Elvebakken skole, skriver politiet.

Fest og fyll flere steder i byen

Fem minutter senere kom neste melding fra ordensmakten i Alta.

– Melding om høylytt fest i i området Industrihøyden. Huseier gitt pålegg om å holde det stilt frem til klokken 08 lørdag morgen.

Nesten samtidig i Alta sentrum ble en annen mann satt i drukkenskapsarrest.

– Beruset kar i 20-årene knuffet og laget bråk i sentrum. Nekter å etterkomme pålegg fra politiet og ble satt inn i drukkenskapsarresten, melder politiet klokke 01:52.

I 02-tiden var det en nabo et sted i byen som festet høylytt.

– Melding om høylytt fest hos nabo. Ønsker ikke å dra bort selv. Politiet tok kontakt og festarrangøren lovet at han skulle dempe seg, heter det i meldingen fra politiet.

– Klaget på høy musikk

Også andre steder i gamle fylket har politiet måtte reagere.

I Hesseng, litt utenfor Kirkenes, festet en stor forsamling med ungdommer høylytt.

– 40-50 ungdommer bråket på fest på Hesseng like over midnatt. Ansvarlig for huset fikk pålegg fra politiet om å være stille frem til klokken 08.

Også i Hammerfest måtte politiet rykke ut til fest.

– Mann klaget på høy musikk og tramping hos en kvinne i etasjen over. Politiet dro til stedet og ga pålegg om å holde det stille til klokken 09, melder politiet i Finnmark klokken 03:10.