I juni ble det kjent at Thon Hotel Alta måtte finne seg en ny hotelldirektør, etter at Linda Heltne hadde bestemt seg for å ta fatt på andre utfordringer. Tidligere denne måneden kunne Heltne fortelle at hun går over til å bli HR-manager for Grieg Seafood, og nå kan Thon Hotels røpe hvem som erstatter henne.