–Takseringen viser samlet sett et middels rypeår med store variasjoner både lokalt og regionalt. Vi ser at det er brukbart med stamfugl i hele Finnmark, men store variasjoner i produksjonen av kyllinger, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen i en kommentar og forklarer videre: