Nytt dekke legges i parken

Chillyou-parken ble onsdag avsperret grunnet arbeid på stedet. Parken er et yndig brukt område for utendørstrening og aktiviteter for både barn og voksne.

Grunnen til arbeidet er at dekket i parken skal byttes i forbindelse med en reklamasjonssak. Det opplyser virksomhetsleder Miljø, park og idrett Jon-Håvar Haukland til Altaposten.

– Det rives i dag, så er det vel Oppheim som skal legge nytt. Noe tidsløp for arbeidet har jeg ikke oversikt over, men parken vil stå litt uten bruk, forteller han.