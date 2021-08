nyheter

Tirsdag var Hammerfests varaordfører Terje Wikstrøm, samt representanter fra LO og Arbeidsmandsforbundet i Alta, og la inn et besøk hos Jan Opgård AS. Målet var å gi støtte til at arbeidet på Nussir må få komme i gang. Maskinentreprenøren har fått oppdraget med grunnarbeidene på Markoppneset i Repparfjord. Enn så lenge har de blitt forhindret av aksjonister.