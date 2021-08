Rådet til å beholde storfylket

nyheter

Jonas Gahr Støres høyre hånd, som rett nok regnes til venstre i partiet, kunne ikke gi noen garanti om verken Kløfta eller Eiby-utbygging i 2022, slik Ap foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2021. Samtidig var Skjæran under sitt Alta-besøk klar på at Kløfta-utbygging har høy prioritet.