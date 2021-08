Lytter ikke til rådene fra Avinor og vil bygge flyplassen uansett

nyheter

Leder i Alta Ap, Kåre Simensen, trodde nesten ikke det han hørte da Altaposten i vår fortalte at Ap og Senterpartiet presset inn formuleringer om at Nye Hammerfest Lufthavn på Grøtnes skal jobbes videre med for å realiseres. I praksis et prinsippvedtak om å bygge nye Hammerfest Lufthavn.