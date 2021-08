nyheter

Politiet opplyser på Twitter at brannvesenet og politiet har rykket ut til en utforkjøring med personbil på Elvestrand rundt klokken 19.

– To personer i bilen har blitt fraktet til legevakt. Ukjente skader, var beskjeden da.

Innsatsleder Stian Johnsen opplyser noe senere at det er to unge menn som har kjørt ut, før de traff en stolpe og tippet over. Begge var ved bevissthet og kom seg ut av bilen på egenhånd.