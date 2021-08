Disse har kjøpt og solgt bolig i Finnmark siste uke

nyheter

Alta kommune

Bullveien 8 (Gnr 31, bnr 351) er solgt for kr 3.200.000 fra Birger Johan Nilsen, Bodil Helene Vevang, Elisabeth L Nilsen, Roy Arne Nilsen og Wenche Annie Nilsen til R Francisca B Andrade og Tommy Bjørnfeld (16.08.2021)

Bullveien 8 (Gnr 31, bnr 351) er overdratt fra Anny Regine Nilsen til Birger Johan Nilsen, Bodil Helene Vevang, Elisabeth L Nilsen, Roy Arne Nilsen og Wenche Annie Nilsen (16.08.2021)

Vannveien 7 (Gnr 27, bnr 1541, seksjon 9) er solgt for kr 2.600.000 fra Robert Li til Fredrik Helgesen og Nina Helgesen (16.08.2021)

Gnr 44, bnr 75 er solgt for kr 880.000 fra Gjermund Sætermo og Lene Storvann Sætermo til Ane Rapp Bjarke og Harald-J Eklo Bjørnsen (16.08.2021)

Andel av Apanes Borettslag andelsnr 7 er overdratt fra Johnny Hermann Skavhaug til Liss-Mona Parkvoll (16.08.2021)

Solbakkveien 9 (Gnr 40, bnr 204) er solgt for kr 4.000.000 fra Andrine Svendsen, Mathilde B Svendsen og Sylvi Monika Andersen til Kine Susann A Nilsen og Nils Gunnar Samuelsen (16.08.2021)

Andel av Solbakkveien 9 (Gnr 40, bnr 204) er overdratt fra Bjørn Magne Svendsen til Andrine Svendsen, Mathilde B Svendsen og Sylvi Monika Andersen (16.08.2021)

Gnr 57, bnr 18 er overdratt fra Rolf Bjørnar Kristiansen til Kristine B R Kristiansen (17.08.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 19

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 28

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 102

Tappeluftveien 403 (Gnr 4, bnr 189) er overdratt fra Trond Elvedal til Odd-Steve Elvedal (17.08.2021)

Holstsletta 90 (Gnr 32, bnr 711) er solgt for kr 640.000 fra Re Eiendom As til Line Heitmann Olsen og Vegar Karlsen (17.08.2021)

Gnr 57, bnr 18 er solgt for kr 450.000 fra Kristine B R Kristiansen til Bjørnulf Kristiansen (17.08.2021)

Salget omfatter også Gnr 57, bnr 19

Salget omfatter også Gnr 57, bnr 28

Salget omfatter også Gnr 57, bnr 102

Gnr 38, bnr 55 er overdratt fra Martha Elisabeth Johansen til Karl Erik Johansen og Ole Herman Johansen (19.08.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 91

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 12

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 13

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 15

Kirkeveien 18 (Gnr 27, bnr 860) er overdratt fra Johannes M Thomassen til Knut Magne Simonsen og Per Eirik Simonsen (19.08.2021)

Kjerringrokkveien 21 (Gnr 33, bnr 780) er overdratt for kr 4.350.000 fra Ole Sevald Hansen og Sissel Johanne Johansen til Sofia Helena Gusland og Tormod Gusland (19.08.2021)

Gakoriåsen Borettslag andelsnr 38 er solgt for kr 2.900.000 fra Ellen Marit Sara til Inger Lise Kristiansen (20.08.2021)