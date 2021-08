Gir Skjæran løfte om Kløfta-oppstart i 2022?

nyheter

I den første av en rekke kommentarer og analyser fram mot valgdagen 13. september, i en kommentar sist mandag, etterlyste Altaposten svar fra Youngstorget på hvordan Ap vil utvikle Alta. Bakgrunnen var Arbeiderpartiets annonsering av besøket til nestleder Bjørnar Skjæran torsdag. Alta Ap bekrefter at ett av temaene under Skjærans besøk vil være realiseringen av Kløfta/Eiby, et prosjekt til en kostnad til noe over en milliard kroner.