Debatt: Politikerne stilles til ansvar for at Finnmark får under en halv prosent av samferdselssatsingen

Debatten aktualiseres av forhåpningene til besøket til nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, torsdag. Her er det forventninger om at nestlederen skal komme med garantier om at Ap vil følge opp sitt alternative statsbudsjett for 2021, med oppstartsbevilgning til Kløfta/Eiby i statsbudsjettet for 2022, forutsatt at de kommer i regjering. Ap kunne imidlertid ikke støtte en merknad om parallellutbygging av Kløfta/Eiby, eller et krav om at prosjektet skal inn i statsbudsjettet i 2022 da Nasjonal Transportplan ble behandlet i juni i år. Partiet har heller ikke etter NTP-behandlingen, til tross for stor medieoppmerksomhet, kunne bekrefte at det blir oppstart av det ferdig planlagte prosjektet i 2022 med Ap i regjering.