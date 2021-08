Går for ny storflyplass i Hammerfest

nyheter

I forbindelse med debatten knyttet til Nasjonal Transportplan for 2022-33 har Ap tatt æren for hvem som fikk Nye Hammerfest Lufthavn skrevet inn i NTP. Toppkandidat for Senterpartiet, Geir Iversen, bekrefter imidlertid her i partipresentasjonen at Senterpartiet er helt på linje med Ap; til tross for at Avinor fraråder å bruke milliarder på en ny flyplass i Hammerfest er Senterpartiet er klar på at den nye flyplassen må realiseres.