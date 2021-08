Nav-topp mener sammenslåing er best for Troms og Finnmark

nyheter

Det er fylkesdirektør Grete Kristoffersen som overfor NRK mener at sammenslåingen har vært positiv.

– Jeg har veldig troa på at man jobber mye tettere sammen, at det blir tettere samarbeid innad i ett fylke, sier Kristoffersen til kanalen.

For Nav sin del har har økonomien blitt bedre.

– Da vi slo sammen to organisasjoner fikk vi tilgang til en større pengepott som vi kan jobbe med som én organisasjon. Alt i alt har vi gode erfaringer, sier Kristoffersen til NRK.

Hun håper Troms og Finnmark fortsetter sammen.

– Jeg ser for eksempel på utdanning, helse, men også for oss i Nav, utvikling av både samfunn og næring, så tror jeg på at vi står bedre når vi er samlet. Og at vi får brukt ressursene våre mer effektivt og helhetlig, sier hun til NRK