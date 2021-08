Boligbrann, knivtrussel og feststøy. Dette skjedde mens du sov

nyheter

I halv-3 tiden natt til lørdag rykket nødetatene ut etter melding om brann i en enebolig på Økseidet i Kautokeino.

Brannen ble oppdaget av naboer, og noe senere bekrefter brannvesenet at boligen er nedbrent, og at det jobbes med å berge nærliggende bygg og campingvogn.

Like før klokken 05 på morgenen oppdaterer politiet med at også en garasje ble totalskadd i brannen.

– Politiet iverksetter etterforskning.

Det er to personer registrert på adressen og politiet meddelte at de har vært i kontakt med vedkommende. Det var ikke fare for spredning til andre bygg.

I samme bygd ble det noe senere meldt om feststøy og høy musikk fra område rundt museet i sentrum.

– Det er satt opp flere lavvoer på stedet, melder politiet.

Patrulje dro til stedet og ga pålegg om å slå av musikken og holde ro.

I Alta ble en mann i 30-årene like før klokken 07 pågrepet av politiet. Han skal ha truet flere andre gjester på en fest med kniv.

– Mannen ble etter hvert uønsket på festen og bedt om å forlate. Mannen tok frem kniv og det ble basketak på stedet, skriver politiet.

Ingen personer ble skadet i hendelsen og mannen ble innsatt i arrest.