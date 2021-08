Fersk måling viser rødgrønn storeslem

nyheter

Det viser en fersk meningsmåling gjort av Norstat for NRK. Målingen er tatt opp i perioden 28. juli til 2. august.

I Finnmark valgdistrikt gjør Ap og Sp rent bord i målingen, med Ap som største parti med en oppslutning på 29 prosent. Sp har fortsatt har en sterk posisjon med sine 25,5 prosent. I Finnmark har disse to partiene rent flertall, i tillegg til at SV runder syv prosent.

– Gledelige tall

Det er disse tre partiene som er forventet å utgjøre en ny rødgrønn regjering, selv om Sp har gitt uttrykk for at de klarer seg utmerket uten SV. Til sammen har trioen over 62 prosent i Finnmark. Ap har en økning på tre prosentpoeng siden juni, men er fortsatt ikke på samme nivå som ved forrige stortingsvalg.

Målingen fra Norstat har 600 respondenter og betydelig feilmargin for de to største partiene, på drøyt fire prosent. Likevel; stemmer målingen sånn noenlunde, vil Runar Sjåstad ta med seg Marianne Sivertsen Næss inn på tinget.

– Dette er selvfølgelig gledelig tall. Jeg har følt at vi er på gang og at stemningen er god i møtet med velgerne, sier Runar Sjåstad til Altaposten.

– Likevel, måling er måling. Det hele avgjøres på valgdagen, sier han.

Reverseringen

Han tror reverseringen av sammenslåingen av Troms og Finnmark betyr mye for folk, men mener at en rekke politiske saker har betydning.

– Når det gjelder reversering, er det nok forskjell på øst og vest. Jo nærmere du kommer Vadsø, jo mer betyr nok denne saken, tror Sjåstad, som er i gang med valgkampen for fullt. Denne uka hadde han besøk av statsministerkandidat Jonas Gahr Støre.

I Senterpartiet får Geir Iversen med seg Nancy Porsanger Anti fra Tana, hvis disse tallene stemmer med virkeligheten. Sp har riktignok minus 1,2 prosentpoeng siden junimålingen til Norstat, men gleder seg.

– 25,5 prosent er kanontall for oss, ikke minst i forhold til forrige stortingsvalg. Jeg har fortsatt håp om at vi får over 30 prosent i Finnmark, sier en offensiv Geir Iversen, som torsdag var opptatt med laksedebatten på Stengelsen i Altaelva.

Må stå ut løpet

Sp har tidligere i år hatt enkelte kanonmålinger som er vanskelig å matche, men sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden er framgangen på 10,6 prosentpoeng.

– Vi har ligget stabilt høyt på målingene, så gjelder det å stå ut løpet i innspurten. Vi hviler ikke på laurbærene, forsikrer Iversen.

Han støtter partilederen i at det mest foretrukne regjeringsalternativet er Arbeiderpartiet og Senterpartiet, uten SV.

– Jeg mener det er realistisk, sier 1. kandidaten i Finnmark.

Tøff måling for de blå

Spørsmålet er hvem som tar utjevningsmandatet, det vil si den femte og siste stortingsplassen.

For både Frp og Høyre er målingen en nedtur. Bengt Rune Strifeldt (Frp) har vært i grenseland for et distriktsmandat, men en oppslutning på 9,9 prosent holder ikke for å fornye oppholdet på Stortinget i ytterligere fire år. Sammenligner vi med forrige stortingsvalg er tilbakegangen på hele 8,1 prosentpoeng. Fallet fra junimålingen er på knapt fire prosentpoeng.

Høyre og førstekandidat Vetle Langedahl får ikke særlig større oppslutning med 10,6 prosent og har også betydelig tilbakegang fra valget i 2017. De faller med nærmere fire prosent prosentpoeng.

Andre med nærmere åtte prosent

Det har vært spekulert på om den nye lista til Pasientfokus gjør stort innhogg i oppslutningen om spesielt Frp. Sekkeposten andre har tett oppunder åtte prosent, og her er det grunn til å tro at stemmer til Pasientfokus fra Alta-regionen utgjør brorparten.

I Alta har målingene vist at Pasientfokus har ligget tett opp mot 20 prosent, men det monner ikke i kampen om distriktsmandat. Partiet er ikke aktuell for utjevningsmandat.

Blant de mindre partiene, der sperregrensen er selve vippepunktet, er det SV som klarer seg best med 7,3 prosent, men de klarer ikke å matche 8,8 prosent fra forrige stortingsvalg. Rødt er helt oppe på 4,8 prosent, som er en kraftig forbedring fra tidligere stortingsvalg.

MDG har hatt medvind nasjonalt, men i denne målingen fikk de overraskende dårlig uttelling på 1,5 prosent. Etter FNs klimamelding denne uka har MDG fått kraftig økning i medlemskap, så målingen har neppe fanget opp denne trenden.

Partier som KrF (1,9 prosent), Venstre (1,8 prosent) og MDG (1,5 prosent) er på behørig avstand fra sperregrensen i denne finnmarksmålingen. Partiene må oppnå mer enn fire prosent nasjonalt for å passere sperregrensen.