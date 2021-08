Starter med søk etter antatt omkommet multebærplukker

nyheter

Onsdag meldte politiet i Finnmark at de snart går i gang med søk etter som Nils Kristian Guttorm dro ut på multebærtur for en uke siden, og er nå antatt omkommet. Politiet i Finnmark får bistand fra finsk politi som ankommer Karasjok i dag.

– Vi ba opprinnelig om bistand fra Kripos og andre politidistrikt, men ingen hadde mulighet til å bistå. Derfor gikk vi til våre naboer i Finland som har sagt ja til å stille. Det betyr enormt mye for oss å få den kapasiteten som finsk politi stiller med i søksarbeidet. I tillegg vil det også være en kriminalsøkshund fra eget distrikt, sier leder for operasjonssentralen Jørn Haagenrud.

Verken Kripos eller andre politidistrikt hadde kapasitet til å bidra.

Avslutter søk i Karasjok 90 stykker har lagt en formidabel innsats i søket etter mannen i slutten av 70 årene i Karasjok, men nå ser ikke politiet det som sannsynlig at han er i live.

Starter imorgen

Etter planen skal søket etter Nils Kristian starte i morgen. Politiet går derfor ut med en oppfordring om å ikke bevege seg på området for at hundene skal få et best mulig grunnlag for å finne spor.

– Terrenget må rett og slett luftes for å gi et rent og best mulig utgangspunkt for hundene i den viktige jobben de står ovenfor, uten forstyrrende lukter. Derfor ber vi nå alle frivillige letemannskaper, turgåere og andre om å holde seg unna området ved Asllat-Pier-Varri fra i dag av og så lenge søket pågår, sier Haagenrud.

Legger planer nå

Det er enda ikke bestemt nøyaktig hvor det skal letes, i følge pressekontakt for politiet i Finnmark, Silja Arvola kommer nok ikke politiet til å gå ut med søkeområdet når det er bestemt.

– Det er ikke bestemt enda hvor det skal søkes, det planlegges nå, men vi kommer nok sikkert ikke til å gå ut med det når det er bestemt. Det er heller ikke avklart hvor mange som skal bidra i søket, forteller hun.