15.000 liter klor rant ut i havet, og tok livet av 96.000 laks som sto i ventemerdene i Simanes, natt til tirsdag. Samfunnskontakt Roger Pedersen ved Grieg Seafood forteller om hektiske timer etter at hendelsen ble kjent.

– Ved slike hendelser er det alltid slik at man raskt må prøve å få oversikt over hva som har skjedd. Det aller første er å forsikre seg om at folk ikke er skadet.