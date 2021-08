460 tonn laks døde etter stort klorutslipp

nyheter

Politiet melder på twitter at betydelige mengder laks er død etter akutt forurensning i Alta. Det skal være 15.000 liter klor i sjøen og nødetatene har rykket ut til stedet, opplyser politiet.

96.000 laks

Hendelsen skjedde på Grieg Seafoods slakteri på Simanes i Alta.

– Det har vært en hendelse på slakteriet på Simanes i natt der klor har blitt sluppet ut i sjøen. Klor brukes normalt til å desinfisere slaktevannet. Per nå antar vi at 96.000 individer laks i ventemerdene på slakteriet dessverre er døde, skriver Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood i en tekstmelding til Altaposten.

Ifølge Altapostens utsendte på stedet har politiet nå stengt av området.

– Vi jobber med å få oversikt over hva som har skjedd og konsekvensene, og vil komme tilbake når vi vet mer. Relevante myndigheter er varslet, opplyser han.

460 tonn

Ifølge VG er hele 460 tonn laks er døde etter utslippet:

– Vi fikk melding fra et lakseslakteri om at de skal ha hatt et utslipp på rundt 15.000 liter klor i løpet av natten. Rundt 460 tonn oppdrettslaks skal være døde, sier operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen politiet i Finnmark til VG.

Til VG sier han at de har opprettet en sikkerhetsavstand på 600 meter og har fått bekreftet at kloret har rent rett ut i havet.

– Vi har varslet Miljøvernavdelingen for Fylkesmann og ledelsen i Alta kommune.