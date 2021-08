Rykket ut til møteulykke mellom motorsykkel og lastebil

nyheter

Like før klokken 14:30 melder politiet i Finnmark via Twitter om at alle nødetater er til stedet etter en møteulykke mellom motorsykkel og lastebil ved Porsangermoen.

– Vi har ikke mye informasjon enda. Det kan se ut som at det har vært to parter involvert, en i lastebil og en på motorsykkel. Veien er stengt. Vi har nettopp kommet til stedet, men det kan se ut som en ganske alvorlig, forteller operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen.

Operasjonslederen frykter at det er snakk om en dødsulykke.

Ulykken skal ha skjedd etter Porsangermoen, i retning mot Lakselv. Veien er stengt på ubestemt tid.

Saken vil bli oppdatert