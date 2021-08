Motorsyklist i slutten av tenårene omkom i møteulykke med lastebil

nyheter

Like før klokken 14:30 melder politiet i Finnmark via Twitter om at alle nødetater er til stedet etter en møteulykke mellom motorsykkel og lastebil ved Porsangermoen.

– Vi har ikke mye informasjon enda. Det kan se ut som at det har vært to parter involvert, en i lastebil og en på motorsykkel. Veien er stengt. Vi har nettopp kommet til stedet, men det kan se ut som en ganske alvorlig, forteller operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen.

Operasjonslederen frykter at det er snakk om en dødsulykke.

Ulykken skal ha skjedd etter Porsangermoen, i retning mot Lakselv. Veien er stengt på ubestemt tid.

Like etter klokken 16 meldte politiet om at tekniske etterforskere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet.

– Det må påregnes at E6 vil være stengt til undersøkelsene er ferdige, og det vil ta noen timer, melder politiet gjennom Twitter.

Motorsyklisten, en mann i slutten av tenårene omkom i ulykken, pårørende er varslet.

Lastebilsjåføren kom seg unna ulykken uskadet og vil bli avhørt av politiet. Det skal tas stilling til om førerkortet skal tas i beslag.

– Det er for tidlig for å si om det har skjedd noe ulovlig her, det må etterforskningen avdekke.

Porsanger kirke holder dørene åpne fra klokken 19:00 i dag.