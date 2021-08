nyheter

– Bivdu har lenge forholdt seg rolig i den tro om at fornuften ville vinne og at gruveplanene i Repparfjorden ble lagt på is inntil en fant en løsning for bruk eller gjenvinning av gruveslammet. Dette alternativ ser nå definitivt ut til ikke å bli noe av og Nussir vil nå slippe avfallet direkte ut i fjorden. Vi er opptatt av at bosettingen i fjord- og kystnære områder opprettholdes og utvikles. Dette innebærer at også kommende slekter skal ha mulighet til å drive kombinasjonsnæring med fiske, fangst, jordbruk og reindrift og andre næringer, sier leder Inge Arne Eriksen.