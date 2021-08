Bossekop og Kronstad – politiet måtte stanse flere fester

nyheter

Det er ikke bare i Bugøynes at politiet har hatt nok å gjøre med litt vel festlige mennesker. Både i Alta, Hammerfest og Lakselv har det vært nok å gjøre med å stanse fester.

Mann truet med kniv på festival Mannen skal ha truet både gjester og vakter på Bugøynesfestivalen.

I Alta var politiet på to private adresser i sentrum og stanset fester der ved 1-tida. Det ble gitt pålegg om å holde det stille til utpå formiddagen søndag. Videre har politiet har måtte stoppet flere fester både på Kronstad og i Bossekop, rundt klokka tre i natt. I Bossekop var det fester på flere adresser. Det var mange ungdommer samlet på disse festene. Noen av huseierne hadde mistet helt kontroll på festdeltagerne. Da hjalp politiet til med å tømme leilighetene for personer, skriver politiet på Twitter.

Tidligere på natta, like før klokka ett, måtte politiet bortvise en gjest fra et utested i Alta sentrum. Vedkommende var aggressiv og ikke ønsket i bybildet. For de som tenker at det kan være en ungdom på en av sine første turer på byen, må tro om igjen. Det var nemlig en mann i 40-årene.

I Hammerfest hadde en overstadig beruset person lagt seg til å sove på en sofa i en leilighet. Inngangsdøra var ikke låst, og vedkommende hadde ingenting der å gjøre. Politiet fikk fjernet vedkommende. Politiet var også på et utested og bortviste en gjest. Gjesten fikk pålegg om å holde seg borte fra utestedet, og fra hele Hammerfest sentrum, til utpå formiddagen.

I Lakselv var det i halv ellevetida lørdag kveld en mann i 30-årene som slo en annen mann, i 20-årene. Begge var beruset, og anmeldelse forventes over helga. Politiet fikk også stanset en fest på en privat adresse.