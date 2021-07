Se hvem som har kjøpt og solgt bolig i juli

nyheter

Alta kommune

Tollevikbergan Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 2.100.000 fra Kari Røkenes Nilsen til Leif Andreas Suhr og Line Susann Isaksen (02.07.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 12) er solgt for kr 4.350.000 fra Alta Vest As til Unni Elise Salamonsen (02.07.2021)

Aspesvingen 44 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 35) er solgt for kr 3.100.000 fra Martin Støyten og Mia Cecilie Medlie til Yngve Mathisen (02.07.2021)

Reistadlia 12 (Gnr 27, bnr 1561) er solgt for kr 4.600.000 fra Christina Kjølås og Jevgeni Mlinnikov til Stine Torheim (05.07.2021)

Andel av Bruflaten 9 (Gnr 33, bnr 658) er solgt for kr 10.000 fra Bernt Johan Berg til Kay Roger Berg (05.07.2021)

Skogveien 60 (Gnr 33, bnr 105) er solgt for kr 3.300.000 fra Gerd Bellika til Camilla J Marchenko og Mykhailo Marchenko (05.07.2021)

Andel av Gnr 48, bnr 49 er overdratt fra Villy Olsen til Solveig Elfrida Olsen (05.07.2021)

Andel av Gnr 48, bnr 49 er overdratt fra Solveig Elfrida Olsen til Jorunn Johansen og Åse Elisabeth Olsen (05.07.2021)

Skogheim 50 (Gnr 38, bnr 926) er solgt for kr 794.282 fra Alta Kommune til Maria Granshagen (05.07.2021)

Altagårdsbakken 3 (Gnr 31, bnr 461) er solgt for kr 3.750.000 fra John Sigurd Westgaard til Lars Håvard Thomassen (05.07.2021)

Måsesvingen 42 (Gnr 26, bnr 324) er solgt for kr 3.950.000 fra Birgith Marie Olsen til Heljar Hykkerud og Nadine Jambo (05.07.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 86 er solgt for kr 2.550.000 fra Silje Christine Bugge til Elisabeth Johnsen (06.07.2021)

Tollevik Borettslag andelsnr 2 er overdratt fra Terje Einar Ernstsen til Tone Marit Helle (06.07.2021)

Langnesveien 335 (Gnr 10, bnr 186) er solgt for kr 2.000.000 fra Kåre Randolf Knutsen til Sander Knutsen (06.07.2021)

Engsvingelveien 15 (Gnr 33, bnr 810) er solgt for kr 4.370.000 fra Odd Johan Jacobsen og Vigdis Jacobsen til Eva Kristine Nålelv og Oddmund Nålelv Eriksen (06.07.2021)

Breverudtunet 10 (Gnr 27, bnr 1592) er solgt for kr 5.000.000 fra Therese Jacobsen til Ellen Marita B Hermansen og Per Øivind Hermansen (06.07.2021)

Alkeveien 23 (Gnr 26, bnr 433) er solgt for kr 4.650.000 fra Hans Martin Hansen til Lise Ellingsen Skavhaug og Torkil Ursin Olsen (07.07.2021)

Tollevikbergan 2 A (Gnr 27, bnr 229, seksjon 1) er solgt for kr 6.490.000 fra Altafjord Panorama As til Bengt Ove Mauno og Kirsti Finstad Nilsen (07.07.2021)

Tollevika Terrasse Ii Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 4.050.000 fra Eva Kristine Nålelv og Oddmund Nålelv Eriksen til Jon Arve Pedersen og Line Berntsen (07.07.2021)

Holstsletta 121 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 23) er solgt for kr 2.870.000 fra Re Eiendom As til Kristin Nyvoll og Svenn Tore Nyvoll (07.07.2021)

Ternesvingen 20 (Gnr 26, bnr 264) er solgt for kr 3.900.000 fra Charlotte H Mortensen og Thomas Gundersen til Mohammad Tahir Asghari (07.07.2021)

Gnr 32, bnr 630 er solgt for kr 174.750 fra Alta Kommune til Alta Lastebilsentral Eiendom As (08.07.2021)

Gnr 32, bnr 643 er solgt for kr 121.500 fra Alta Kommune til Thomassen Eiendomsselskap As (08.07.2021)

Russeluftveien 134 (Gnr 42, bnr 8) er overdratt fra Petter Anton Jonas til Henning Jonas, Ranveig Jonas, Roy Wiggo Jonas og Tove Jonas (08.07.2021)

Gnr 28, bnr 32 er solgt for kr 1.000.000 fra Vemund Vonheim til Jonas Aalstad Haugen (08.07.2021)

Andel av Storengveien 41 (Gnr 33, bnr 63) er overdratt for kr 1.200.000 fra Arvid Nilsen, Gunn Ellen Bakken, Knut Henry Nilsen og Tor Erland Nilsen til Olav Nilsen og Turid Johnsen Nilsen (08.07.2021)

Storengveien 41 (Gnr 33, bnr 63) er overdratt fra Randi Lovise Nilsen til Arvid Nilsen, Gunn Ellen Bakken, Knut Henry Nilsen, Olav Nilsen og Tor Erland Nilsen (08.07.2021)

Stokstadbakken 7 (Gnr 15, bnr 130) er solgt for kr 3.950.000 fra Kenneth Olsen Romsdal og Mie Fredriksen til Håvard Olsen (09.07.2021)

Rivarbuktveien 54 (Gnr 4, bnr 206) er overdratt for kr 1.600.000 fra Dag Harald Rautio og Helene Karoline Rautio til Espen Hansen og Ida C R Kristoffersen (09.07.2021)

Marienlund Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.750.000 fra Ingrid Janne Pedersen til Nina Makarova (09.07.2021)

Nedre Kronstad 16 (Gnr 33, bnr 1018) er solgt for kr 3.800.000 fra Bjørn Ole Suhr og Hanne-Guri Kristensen til Jan Oskar Hansen og Nina Kathrine Suhr (12.07.2021)

Utsikten 13 B (Gnr 38, bnr 596, seksjon 2) er solgt for kr 3.800.000 fra Sissel Sørlie til Fredrik Olsen og Linda Charlotte Olsen (12.07.2021)

Tømmerstien 12 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 6) er solgt for kr 3.000.000 fra Nina Kathrine Suhr til Bjørn Ole Suhr og Hanne-Guri Kristensen (12.07.2021)

Trosteveien 7 (Gnr 27, bnr 1153, seksjon 1) er solgt for kr 2.800.000 fra Mai Lise Johansen til Elias Eilertsen Nielsen (12.07.2021)

Bossekop Borettslag andelsnr 23 er solgt for kr 2.550.000 fra Torill Iversen til Andreea-Maria Bocirnea (13.07.2021)

Svaneveien 11 D (Gnr 26, bnr 59, seksjon 8) er solgt for kr 3.250.000 fra Kleggveien 7 As til Mai Lise Johansen (13.07.2021)

Kvileskogen 7 A (Gnr 29, bnr 397, seksjon 37) er solgt for kr 3.000.000 fra Ivar Gunnar Kravik til Ellen Hætta Nygård (13.07.2021)

Aspemyra 18 (Gnr 38, bnr 836, seksjon 1) er solgt for kr 3.260.000 fra Kjetil André Holten og Sandra Lindbæk Mikalsen til Alexandra Østlyngen og Tom Erik Lunga Danielsen (13.07.2021)

Melbærveien 11 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 53) er solgt for kr 3.390.000 fra Guro Angell Steffensen til Ruben Lund og Siril Christoffersen (13.07.2021)

Andel av Årøyveien 23 (Gnr 45, bnr 23) er overdratt fra Arna Cecilie Arild Meland til Frank Arve Olsen (13.07.2021)

Andel av Skogforvalterveien 4 (Gnr 27, bnr 1191) er overdratt for kr 2.500.000 fra Arvid N Leijon Pedersen til Ellen Sandvik Berg (13.07.2021)

Gnr 38, bnr 605 er overdratt for kr 1.000.000 fra Odd Kristen Kristensen til Odd Magne Kristensen (14.07.2021)

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 784

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 220

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 653

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 880

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 881

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 34

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 39

Salget omfatter også Transfarelvveien 8 (Gnr 39, bnr 54)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 58

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 68

Salget omfatter også Transfarelvveien 2 (Gnr 39, bnr 108)

Røsslyngveien 3 A (Gnr 32, bnr 342, seksjon 12) er solgt for kr 2.070.000 fra Hans-Kåre R Granshagen til Karl-Ivar R Granshagen (14.07.2021)

Skipper Wirkolas vei 4 (Gnr 31, bnr 222, seksjon 2) er solgt for kr 7.500.000 fra Beldo Helse As, Gunn Britt Mikkelsen og Stein Olsen til Elvebakken Fysioterapi Og (14.07.2021)

Holmvannet 6 (Gnr 35, bnr 1, fnr 125) er solgt for kr 50.000 til Helene Kristensen (15.07.2021)

Langfjordveien 50 (Gnr 10, bnr 30) er solgt for kr 1.900.000 fra Vidar Kristoffersen til Mads Holum Fredriksen (15.07.2021)

Knausen 2 (Gnr 27, bnr 110, seksjon 4) er solgt for kr 3.300.000 fra Ida Louise Rostad og Olav Børtveit til Irene Alseen (15.07.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 37 er solgt for kr 2.400.000 fra Stine Torheim til Marie K Grunni Småbach (15.07.2021)

Lerresfjordveien 476 (Gnr 49, bnr 10) er solgt for kr 3.200.000 fra Gudleiv Eirik Bjørgve til Torill Anita Berg Myreng (15.07.2021)

Salget omfatter også Gnr 49, bnr 11

Salget omfatter også Gnr 49, bnr 127

Leirbotnvatn Nord 64 (Gnr 41, bnr 4) er overdratt fra Johansen Eiendom As til Gunn Johansen (15.07.2021)

Tollevika Terrasse Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.450.000 fra Mette Flage Pettersen til Yas Taheranpour (16.07.2021)

Auskarnes 5 (Gnr 14, bnr 52) er overdratt fra Per Inge Pedersen til Ellen Kristin Helander (16.07.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 14, bnr 59

Lunden 7 D (Gnr 29, bnr 382, seksjon 5) er solgt for kr 2.900.000 fra Matilde Sundquist og Sondre Forselv til Sallay Quiah (16.07.2021)

Rakaluftveien 55 (Gnr 49, bnr 1, fnr 28) er solgt for kr 2.300.000 fra Reidar Andreas Olsen til Cecilie Hyld Mella og Vidar Mella (16.07.2021)

Mårsvingen 9 (Gnr 26, bnr 471) er solgt for kr 5.500.000 fra John-Robert Vekve Strøm til Eline Nordeng Larsen og Roy Erling Karlsen (19.07.2021)

Svaneveien 11 A (Gnr 26, bnr 59, seksjon 5) er solgt for kr 3.150.000 fra Helen As til Benedicte M Sivertsen (19.07.2021)

Tollevikbergan Borettslag andelsnr 24 er solgt for kr 1.850.000 fra Beathe Kristine Danielsen, Eva Rasmussen Behner, Fred Arne Ulriksen, Gunn Helga Martinsen, Linda Beathe Stellander og Reidun Rasmussen til Herdis Louise Gjærum (20.07.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.300.000 fra Susann Røkke til Anne Hofstad Lian (20.07.2021)

Kaiskuru Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.590.000 fra Annette Marlene S Sørlie og Arne Martin Sørlie til Kristine E Dilkestad (20.07.2021)

Storengveien 49 (Gnr 33, bnr 198) er overdratt fra Mons Oluf Simensen til Ragna Marie Simensen (21.07.2021)

Storengveien 49 (Gnr 33, bnr 198) er solgt for kr 2.900.000 fra Ragna Marie Simensen til Stephan Guttormsen (21.07.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 3.300.000 fra Line Berntsen til Steffen André Aronsen (21.07.2021)

Bjørnestien 13 (Gnr 26, bnr 615) er solgt for kr 4.990.000 fra Stian Svendsen til Mathilde Digre Rørnes og Vegard Båtnes Braaten (22.07.2021)

Svartaksveien 9 (Gnr 33, bnr 950) er solgt for kr 4.000.000 fra Ida Marie Mulelid Bøthun og Øyvind Klemetsen Bøthun til Anne Britt E Kåven og Kjell-Hugo Kåven (22.07.2021)

Åsen 3 (Gnr 29, bnr 387) er overdratt for kr 3.000.000 fra Thoralf Stavem til Håvard Stavem (23.07.2021)

Bollovannet 63 (Gnr 35, bnr 1, fnr 142) er solgt for kr 1.200.000 fra Elin Johansen, Odd Henry Johansen, Pål Håvard Johansen og Stein Ivar Johansen til Anne Helene Arnesen og Jan Tore Arnesen (23.07.2021)

Bollovannet 63 (Gnr 35, bnr 1, fnr 142) er overdratt fra Bodil Marie Johansen til Elin Johansen, Odd Henry Johansen, Pål Håvard Johansen og Stein Ivar Johansen (23.07.2021)

Andel av Åslia 3 (Gnr 29, bnr 441) er overdratt for kr 2.251.593 fra Mads Stian Hansen til Aileen Wøhni (23.07.2021)

Ugleveien 8 (Gnr 27, bnr 1087) er solgt for kr 5.850.000 fra Jan-Ivar Alsén og Vibeke Vian Alsen til Frida Eilertsen Nielsen og Vegar Henriksen (23.07.2021)

Andel av Thomassletta 16 (Gnr 27, bnr 1265) er solgt for kr 2.250.000 fra Tina Lisø til Tor-Petter Emaus (26.07.2021)

Tømmerveien 6 (Gnr 33, bnr 1054, seksjon 2) er solgt for kr 3.995.000 fra Heidi Johanna Knutsen og Kenneth Andreas Knutsen til Issat Mahtte Palojærvi (26.07.2021)

Apanesbakken Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 3.050.000 fra Harald Lien og Tatiana Krutova til Trond Anton Andersen (26.07.2021)

Gnr 27, bnr 196 er overdratt fra Aksel Erling Johansen til Inger Merete Hermansen, Karl-Arne Svane og Roger Hermansen (27.07.2021)

Komsaveien 1 (Gnr 29, bnr 272) er solgt for kr 4.400.000 fra Tove Johnsen til Beate Finjord og Roger Finjord (27.07.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 2.275.000 fra Marianne Wik Kolstad til Mikael Sjøstedt og Vilde Marie Dahl (27.07.2021)

Gaupeveien 4 (Gnr 26, bnr 487) er solgt for kr 4.300.000 fra Kjetil Thoresen og Merete Jørstad til Andrea Jørstad Thoresen og Martin Røst Gudmestad (28.07.2021)

Åsveien 27 (Gnr 29, bnr 1, fnr 82) er solgt for kr 4.800.000 fra Bjørg Kristensen og Inger Johanne Kristensen til Bente Rønquist Nilsen og Frank Sivertsen (28.07.2021)

Åsveien 27 (Gnr 29, bnr 1, fnr 82) er overdratt fra Sigrund Kristensen til Bjørg Kristensen og Inger Johanne Kristensen (28.07.2021)

Andel av Gnr 31, bnr 874 er overdratt fra Nils Åge Arnesen til Dag Arne Arnesen (28.07.2021)

Andel av Lensmannsveien 10 (Gnr 31, bnr 203) er overdratt fra Dag Arne Arnesen til Nils Åge Arnesen (28.07.2021)

Gnr 29, bnr 509 er overdratt fra Alta Kommune til Midtbakkflaten Borettslag (29.07.2021)

Markveien 51 A (Gnr 28, bnr 250, seksjon 3) er solgt for kr 3.800.000 fra Webjørn A Johansen til Mette Agnethe Thoresen (29.07.2021)

Gnr 29, bnr 510 er overdratt fra Midtbakkflaten Borettslag til Alta Kommune (29.07.2021)

Ekornsvingen 23 (Gnr 29, bnr 445) er solgt for kr 4.300.000 fra Astrid Marie V Rosted og Jan Harald Rosted til Adele Kristine Mdtr Gaup og Hilje Kristoffer Jåma (29.07.2021)

Øvre Tollevikveien 6 (Gnr 27, bnr 852) er solgt for kr 4.500.000 fra Charlotte Thingelstad og Walter Einar Larsen til Daniel Haukland Bakken og Elise M Haukland Bakken (29.07.2021)

Sagastien 44 (Gnr 38, bnr 688, seksjon 12) er solgt for kr 2.550.000 fra Jana Zubkova til Tone Cecilie Heitmann (30.07.2021)