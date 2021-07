nyheter

Alta Ap fremmet mange forslag som endte opp med sviende nei fra årsmøtet til Finnmark Ap i desember, men en uttalelse fikk de full støtte for. Det var at E45 Kløfta skulle framskyndes. Ikke bare ved å få oppstartsbevilgning i 2022, men snarlig bevilgning slik at oppstart kunne skje allerede i 2021.