Høster applaus for å utvikle Bossekop

Stian Svendsen fra Geir Svendsen Entreprenør AS er ikke i tvil om at prosjektet Altaveien 83 AS vil blitt godt mottatt i Alta vest, og at det vil være viktig for en balansert utvikling mellom øst og vest i Alta. At behovet er stort for nye boliger, mener han at vises i prosjektet bedriften har sammen med samarbeidspartnere på Furuåsen. Dette har ti leiligheter hvorav åtte med utsikt rett ut mot Altafjorden, og ligger rundt en kilometer fra der Hansen og byggmesteren vil bygge mellom 40 og 50 leiligheter.