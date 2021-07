Disse har kjøpt og solgt bolig den siste uka

nyheter

Alta kommune

Svaneveien 11 A (Gnr 26, bnr 59, seksjon 5) er solgt for kr 3.150.000 fra Helen As til Benedicte M Sivertsen (19.07.2021)

Mårsvingen 9 (Gnr 26, bnr 471) er solgt for kr 5.500.000 fra John-Robert Vekve Strøm til Eline Nordeng Larsen og Roy Erling Karlsen (19.07.2021)

Tollevikbergan Borettslag andelsnr 24 er solgt for kr 1.850.000 fra Beathe Kristine Danielsen, Eva Rasmussen Behner, Fred Arne Ulriksen, Gunn Helga Martinsen, Linda Beathe Stellander og Reidun Rasmussen til Herdis Louise Gjærum (20.07.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.300.000 fra Susann Røkke til Anne Hofstad Lian (20.07.2021)

Kaiskuru Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.590.000 fra Annette Marlene S Sørlie og Arne Martin Sørlie til Kristine E Dilkestad (20.07.2021)

Storengveien 49 (Gnr 33, bnr 198) er solgt for kr 2.900.000 fra Ragna Marie Simensen til Stephan Guttormsen (21.07.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 3.300.000 fra Line Berntsen til Steffen André Aronsen (21.07.2021)

Bjørnestien 13 (Gnr 26, bnr 615) er solgt for kr 4.990.000 fra Stian Svendsen til Mathilde Digre Rørnes og Vegard Båtnes Braaten (22.07.2021)

Svartaksveien 9 (Gnr 33, bnr 950) er solgt for kr 4.000.000 fra Ida Marie Mulelid Bøthun og Øyvind Klemetsen Bøthun til Anne Britt E Kåven og Kjell-Hugo Kåven (22.07.2021)

Ugleveien 8 (Gnr 27, bnr 1087) er solgt for kr 5.850.000 fra Jan-Ivar Alsén og Vibeke Vian Alsen til Frida Eilertsen Nielsen og Vegar Henriksen (23.07.2021)