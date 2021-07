nyheter

Over hele landet har det vært mange markeringer for å minnes terrorangrepet 22. juli 2011. I Alta ble det holdt en seremoni ved minnesmerket i sentrum og det var mange som møtte opp for å overvære markeringen. Seremonien ble innledet med vakker musikk spilt av Petter Carlsen før det ble holdt flere taler.