Samboerparet Guro Hammari Klepp og Halvard Bakkehaug er rammet av at kommunen plutselig endret tildelingspraksisen for resttomter på Bang-jordet. Hallvard var nummer 71 på trekningslisten, og for en tid tilbake snakket han med nummer 69, Peter Kristensen. Han hadde da fått beskjed fra kommunen om at han var tildelt tomt.