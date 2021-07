Lodder ut luhkka når 100 stykker lærer seg 50 samiske ord

nyheter

– – Jeg har sommerbeite for rein i ytre Kvænangen, altså Silvvetnjárga, og er medlem på en facebookgruppe for Reinfjord, hvor jeg publiserte ett innlegg om sjøsamisk stolthet. Innlegget ble fjernet, og da jeg spurte hvorfor, fikk jeg til svar at han som slettet innlegget mente at en sånn sak hadde ingenting å gjøre på Reinfjordaiden, sukker hun.