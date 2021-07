nyheter

– Det har vært veldig spennende og lærerikt. Det er ganske behagelig stemning her, tiden går rolig for seg og vi bruker dagene på å vedlikeholde og fikse ting etter regnvær. Også nyter vi den tiden sola titter frem, og tar imot besøk. Det er mange som ramler innom for å vise støtte, forteller nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim.