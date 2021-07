Travel natt for politiet; Hotellgjest fant ukjent kvinne i senga, mindreårige prøve å snike seg inn på utesteder og mye feststøy.

nyheter

Klokken 00:44 meldte politiet i Finnmark, gjennom Twitter at en person anmeldes for offentlig urinering i Hammerfest. Vedkommende ble ufin mot patruljen, noe som resulterte i pålegg om å fjerne seg fra sentrum.

Like etter urineringen, hjalp patruljen i Hammerfest hjem en overstadig beruset mann.

Klokken 00:55 fikk en ung kvinne beslaglagt førerkortet sitt da hun ble målt til 90 kilometer i timen i skiltet 50 sone i Alta.

Like etter klokken ett fikk politiet melding om to fester i Alta, den ene med mindreårige festdeltagere. Politiet hadde ikke mulighet til å følge det opp fordi de var opptatt med andre oppdrag.

Like etter klokken ett traff patruljen i Hammerfest atter en overstadig beruset person som de hjalp hjem.

Klokken 01:17 stanset patruljen i Hammerfest en bil som hadde foretatt en stygg forbikjøring. Fører fikk en kraftig irettesettelse og skjønte budskapet, meldes det gjennom Twitter.

Klokken 01:21 meldte politiet at de har gjennomført fartskontroll ved Bossekop skole, 22 lovlydige sjåfører ble kontrollert og ingen forelegg ble utskrevet.

Klokken 01:42 måtte politiet i Hammerfest bortvise atter en overstadig beruset person fra sentrum. Kvinnen forstod pålegget og konsekvensene ved å bryte det. Like etter måtte politiet i Hammerfest bortvise en ung mann fra sentrum grunnet overstadig beruselse.

Klokken 01:47 fikk atter en sjåfør i Alta beslaglagt førerkortet. Føreren, en mann i 30 årene ble målt til 80 kilometer i timen i skiltet 50 sone.

Ikke lenge etter, klokken 01:55 kom politiet over enda en overstadig beruset kvinne. Hun var litt emosjonell, så hun fikk hjelp til å komme seg hjem, lyder det i Twitter meldingen.

Klokken 02:38 avsluttet politiet i Hammerfest en fest på privat adresse hvor det har vært mellom 50-60 ungdommer. Ikke lenge etter var politiet på to andre adresser og ga pålegg om å avslutte fester.

Klokken 03:24 fikk politiet melding om ungdommer som spilte høy musikk utenfor Scandic, melder hadde forståelse for at det ikke var politiets førsteprioritet å be ungdommene om å skru av musikken, meldes det via Twitter.

Klokken 03:33 meldte politiet gjennom Twitter at to mindreårige berusede gutter forsøkte å komme seg inn på flere av Altas utesteder. Da patruljen kom gjorde guttene ett tappert rømningsforsøk. Rømningsforsøket gikk ikke helt som guttene regnet med og sluttresultatet ble at patruljen kjørte de hjem til foreldrene.

Klokken 03:45 fikk politiet melding om ungdommer som lagde støy ved Harebakken, politiet hadde ikke kapasitet til å følge det opp.

Klokken 04:13 meldte politiet i Hammerfest gjennom Twitter at en mann skal ha slått til en annen mann som måtte til legevakten for en sjekk. Patruljen har avhørt partene, og det vil bli opprettet sak.

Ikke lenge etter, klokken 04:28 måtte politiet i Hammerfest avslutte en fest, verten fikk pålegg om å holde det stilt, noe han skulle etterkomme.

Klokken 05:02 fikk politiet i Hammerfest atter en melding om fest på privatadresse. Huseier ble kontaktet av politiet, med pålegg om å avslutte festen.

Ikke lenge etter, klokken 05:41 fikk også politiet i Alta melding om fest på privatadresse. Patruljen avsluttet festen, og ga verten pålegg om å avslutte festen.

Klokken 06:20 fant en hotellgjest i Hammerfest, en ukjent kvinne sovende i sengen sin. Politiet var på stedet for å prøve å finne identiteten til kvinnen. Det er ukjent hvordan hun havnet i senga til hotellgjesten. Kvinnen ble fraktet til legevakten for en sjekk.