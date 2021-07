Med arr både innvendig og utvendig

nyheter

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) fra Hammerfest har en spesiell bagasje med seg i sitt virke som politiker. Det er arrene han har etter at terroristen Anders Behring Breivik fullt bevæpnet gikk iland på Utøya 22. juli 2011. Utkledd som politi skjøt han på AUF-ungdommene som var samlet for å diskutere politikken sin og for å lære.