Feststøy, vold og offentlig urinering

nyheter

Klokken 20:30 rykket Politiet ut etter å ha fått melding om fest hos en av politiets kjenninger i Lakselv. Det var rolig når politiet kom.

Ikke lenge etter, klokken 22:10, fikk politiet melding om to menn i 20-årene som hadde blitt slått til av to andre menn i Hammerfest sentrum. De mistenkte stakk av fra stedet, og det vil bli opprettet sak. Fornærmede ble undersøkt av helse, det var heldigvis ingen alvorlige skader.

Rett over klokken 00 meldte Politiet i Alta om at utrykningspolitiet har gjennomført fartskontroll i 50-sone. Det ble utskrevet syv forenklede forelegg, hvor høyeste fart ble målt til 69 kilometer i timen.

Like etter at Politiet meldte om fartskontroll, meldte de også om at de har fått melding om fartsstøy fra en privatadresse i Alta. Politiet kontaktet verten som fikk pålegg om å dempe musikken.

Klokken 01:18 måtte et utested i Hammerfest ha hjelp fra politiet etter at en vanskelig gjest ikke hørte på ordensvakten. Gjesten forlot utestedet ved politiets ankomst.

Like etter fikk politiet i Hammerfest atter en melding om at to personer har utøvd vold mot to andre. To fornærmede ble tatt med til legevakten for en sjekk, de mistenkte ble avhørt og sak ble opprettet.

Også i Karasjok fikk politiet melding om vold. En person skal ha bli slått på ett av utestedene. Det er ikke snakk om skader, men politiet antar at forholdet vil bli anmeldt.

Like etter klokken 02.00 fikk politiet melding om en overstadig beruset gjest på ett av Altas utested. Gjesten fikk seg hjelp til å komme seg hjem, og et pålegg om å holde seg borte fra sentrumsområdet.

03:14 fikk politiet i Hammerfest melding om feststøy fra en adresse med rundt 20 festdeltagere. Patruljen avsluttet festen.

03:24 stanset politiet et kjøretøy med ulovlig solfilm, fører har blitt anmeldt og fått gebyr fordi fører ikke kunne fremvise gyldig førerkort.

Like etter, klokken 03:36 fikk politiet melding om feststøy fra en adresse i sentrum. Patruljen var på stedet og ga pålegg om å holde det stilt.

Klokken 04:37 stanset politiet i Hammerfest et kjøretøy som kjørte i høy hastighet. Det ble ikke gjennomført fartsmåling, men fører fikk en oppstramming for kjøreatferden.

Klokken 04:43 kjente en mann i Hammerfest at naturen kalte. Han ble anmeldt for brudd på pålegg, og for offentlig urinering.