Disse har kjøpt og solgt bolig i Finnmark i uka som gikk

Nedre Kronstad 16 (Gnr 33, bnr 1018) er solgt for kr 3.800.000 fra Bjørn Ole Suhr og Hanne-Guri Kristensen til Jan Oskar Hansen og Nina Kathrine Suhr (12.07.2021)

Tømmerstien 12 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 6) er solgt for kr 3.000.000 fra Nina Kathrine Suhr til Bjørn Ole Suhr og Hanne-Guri Kristensen (12.07.2021)

Utsikten 13 B (Gnr 38, bnr 596, seksjon 2) er solgt for kr 3.800.000 fra Sissel Sørlie til Fredrik Olsen og Linda Charlotte Olsen (12.07.2021)

Trosteveien 7 (Gnr 27, bnr 1153, seksjon 1) er solgt for kr 2.800.000 fra Mai Lise Johansen til Elias Eilertsen Nielsen (12.07.2021)

Aspemyra 18 (Gnr 38, bnr 836, seksjon 1) er solgt for kr 3.260.000 fra Kjetil André Holten og Sandra Lindbæk Mikalsen til Alexandra Østlyngen og Tom Erik Lunga Danielsen (13.07.2021)

Svaneveien 11 D (Gnr 26, bnr 59, seksjon 8) er solgt for kr 3.250.000 fra Kleggveien 7 As til Mai Lise Johansen (13.07.2021)

Kvileskogen 7 A (Gnr 29, bnr 397, seksjon 37) er solgt for kr 3.000.000 fra Ivar Gunnar Kravik til Ellen Hætta Nygård (13.07.2021)

Bossekop Borettslag andelsnr 23 er solgt for kr 2.550.000 fra Torill Iversen til Andreea-Maria Bocirnea (13.07.2021)

Melbærveien 11 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 53) er solgt for kr 3.390.000 fra Guro Angell Steffensen til Ruben Lund og Siril Christoffersen (13.07.2021)

Andel av Årøyveien 23 (Gnr 45, bnr 23) er overdratt fra Arna Cecilie Arild Meland til Frank Arve Olsen (13.07.2021)

Andel av Skogforvalterveien 4 (Gnr 27, bnr 1191) er overdratt for kr 2.500.000 fra Arvid N Leijon Pedersen til Ellen Sandvik Berg (13.07.2021)

Gnr 38, bnr 605 er overdratt for kr 1.000.000 fra Odd Kristen Kristensen til Odd Magne Kristensen (14.07.2021)

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 784

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 220

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 653

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 880

Salget omfatter også Gnr 38, bnr 881

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 34

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 39

Salget omfatter også Transfarelvveien 8 (Gnr 39, bnr 54)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 58

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 68

Salget omfatter også Transfarelvveien 2 (Gnr 39, bnr 108)

Røsslyngveien 3 A (Gnr 32, bnr 342, seksjon 12) er solgt for kr 2.070.000 fra Hans-Kåre R Granshagen til Karl-Ivar R Granshagen (14.07.2021)

Skipper Wirkolas vei 4 (Gnr 31, bnr 222, seksjon 2) er solgt for kr 7.500.000 fra Beldo Helse As, Gunn Britt Mikkelsen og Stein Olsen til Elvebakken Fysioterapi Og (14.07.2021)

Leirbotnvatn Nord 64 (Gnr 41, bnr 4) er overdratt fra Johansen Eiendom As til Gunn Johansen (15.07.2021)

Holmvannet 6 (Gnr 35, bnr 1, fnr 125) er solgt for kr 50.000 til Helene Kristensen (15.07.2021)

Lerresfjordveien 476 (Gnr 49, bnr 10) er solgt for kr 3.200.000 fra Gudleiv Eirik Bjørgve til Torill Anita Berg Myreng (15.07.2021)

Salget omfatter også Gnr 49, bnr 11

Salget omfatter også Gnr 49, bnr 127

Breverud Borettslag andelsnr 37 er solgt for kr 2.400.000 fra Stine Torheim til Marie K Grunni Småbach (15.07.2021)

Langfjordveien 50 (Gnr 10, bnr 30) er solgt for kr 1.900.000 fra Vidar Kristoffersen til Mads Holum Fredriksen (15.07.2021)

Knausen 2 (Gnr 27, bnr 110, seksjon 4) er solgt for kr 3.300.000 fra Ida Louise Rostad og Olav Børtveit til Irene Alseen (15.07.2021)

Tollevika Terrasse Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.450.000 fra Mette Flage Pettersen til Yas Taheranpour (16.07.2021)

Lunden 7 D (Gnr 29, bnr 382, seksjon 5) er solgt for kr 2.900.000 fra Matilde Sundquist og Sondre Forselv til Sallay Quiah (16.07.2021)