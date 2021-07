nyheter

– I uken før fylkestinget lovet både Bakken, Tommy Berg og Jan Martin Rishaug, alle tre i posisjonen, at i løpet av siste fylkestingsuke før ferien så skulle det bli en løsning for Årøya. Hvor er løsningen? Bonden og befolkningen måte har vært nødt å tåle den ene skuffelsen etter det andre, og de tre nevnte posisjonspolitikerne i fylkestinget er ikke på banen, sier fylkestingsrepresentant for Frp, Rut Olsen.