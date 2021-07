nyheter

Det er ingen grunn til å slå alarm hvis du ser en orange kano (eller packcraft) i Altaelva, det vil si i Alta Canyon.

Det er nemlig eieren selv om har hatt kontakt med politiet for å gi beskjed om at det ikke medfører noen form for dramatikk.

Kanoen er på avveie i elvegjelet, men det var ingen med på ferden.