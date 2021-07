– Sann fryd å konstatere at tilbudet var kjærkomment for svært mange

nyheter

I helga tok ildsjelene i HLF for Alta, Loppa og Hasvik turen ut på gata etter en langdryg tålmodighetsprøve på grunn av korona. I snart ett og et halvt år har det vært vanskelig.

Savnet muligheten

– Vi har savnet mulighet til å formidle budskapet til øvrig befolkning med fysiske stand. Endelig hadde vi muligheten. Nå når smittevernskravene ble litt mildere og muligheten til å «komme oss ut» til folket var tilstede, så ønsket vi å benytte anledningen, opplyser styreleder Willy Hågensen etter lørdagens aksjon i Alta sentrum.

– Vi skulle gjerne gjort det samme i Loppa og i Hasvik nå, men så står jo sommeren og ferien for døren, slik at den samme aktiviteten må vi ta utpå høsten på disse stedene, forklarer Hågensen.

Hørseltester

I tillegg til sosial aktivitet med kaffe og småprat, kunne gjester på standen ta hørselstester. I tillegg til å ta test informerte de om medlemskap, om tinnitus, om HLF og andre ting som ble brakt på bane. De delte også ut brosjyrer med mer informasjon.

– Det er utrolig mye fint som skjer på slike fysiske stand og folket er virkelig takknemlig for det vi gjør. Vi fikk også svært mange positive tilbakemeldinger, fra unge mennesker som ikke ønsket å teste seg, men som bare ville fortelle oss hvor viktig det er, det vi gjør. De er med andre ord klar over at også de kan rammes av svekket hørsel og at de kan trenge hjelp i fremtiden, oppsummerer Hågensen.

Avslører svekkelse i hørsel

Det ble likevel gjennomført 15 tester.

– Det er tydelig at flere enn tidligere er oppmerksomme på hvor viktig det er å få sjekket hørselen og få en bekreftelse om de trenger å gjøre noe mer, forklarer styrelederen, som anmoder om at de eventuelt tar kontakt med fastlegen for ytterligere kontroll.

Det var mange som fikk en positiv opplevelse, og mange som fikk en bekreftelse på at de må kontakte sin fastlege for å få time for ytterligere kontroll av hørselen.

– Det var en sann fryd å kunne konstatere at dette tilbudet var kjærkomment for svært mange ikke-medlemmer, men også for mange av våre medlemmer som ville treffe oss, ta en kopp kaffe og en liten prat om sine egne hørselsproblemer, samt kjøpe lodd i Hørselslotteriet.

Mindre stigmatisering

Han ser en gledelig trend, nemlig at stigmatisering av folk med dårlig hørsel er et tilbakelagt stadium.

– Det er faktisk noe vi opplevde nettopp på denne standen. Det at 20 prosen av vår befolkning sliter med dårlig hørsel, tilsier at nesten alle familier har en eller annen person som har hørselsplager og at det er blitt mer vanlig å skaffe seg hjelpemidler for å takle hverdagen for mange, påpeker Hågensen.